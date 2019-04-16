Вести.UA: Громкое возвращение Савченко. Ляшко решил подкачаться
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 16 апреля – Савченко вышла из украинского СИЗО, и даже готовится вернуться в большую политику. Но успеет ли она? Ведь 7 мая суд будет избирать новую меру пресечения. После избирательного нокаута Ляшко решил подкачаться. Потому что чувствует себя неполноценным по сравнению с другими политиками.
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Источник: 24 канал
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