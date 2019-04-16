Вести.UA: Громкое возвращение Савченко. Ляшко решил подкачаться

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 16 апреля – Савченко вышла из украинского СИЗО, и даже готовится вернуться в большую политику. Но успеет ли она? Ведь 7 мая суд будет избирать новую меру пресечения. После избирательного нокаута Ляшко решил подкачаться. Потому что чувствует себя неполноценным по сравнению с другими политиками.

Также в выпуске: Порошенко признался, почему не сажает друзей.

Источник: 24 канал