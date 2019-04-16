Вєсті.UA: Гучне повернення Савченко. Ляшко вирішив підкачатися
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16 квітня – Савченко вийшла з українського СІЗО, і навіть готується повернутися до великої політики. Але чи встигне вона? Адже 7 травня суд обиратиме новий запобіжний захід. Після виборчого нокауту Ляшко вирішив підкачатися. Бо відчуває себе меншовартісним у порівнянні з іншими політиками.
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Джерело: 24 канал
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