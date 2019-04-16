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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
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      Вєсті.UA: Гучне повернення Савченко. Ляшко вирішив підкачатися

      Вєсті.UA 170 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16 квітня – Савченко вийшла з українського СІЗО, і навіть готується повернутися до великої політики. Але чи встигне вона? Адже 7 травня суд обиратиме новий запобіжний захід. Після виборчого нокауту Ляшко вирішив підкачатися. Бо відчуває себе меншовартісним у порівнянні з іншими політиками.

      Також у випуску:

      Порошенко зізнався, чому не саджає друзів.

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      Теги: Надія Савченко Вєсті.UA Олег Ляшко
      Джерело: 24 канал
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