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      Вести.UA: Интимные слухи о Гончаруке. Панибратство в команде Зеленского

      Вести.UA 82 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 22 октября – Мосийчук заявил, что Гончарук имеет сантименты к представителям того же пола, что и сам. Похоже, премьер зашел не на свою территорию, ведь праворадикалы из года в год посещают гей-прайды в Киеве. Зеленский возмущался панибратством в предыдущей власти, но похоже об этом забыл, потому что припас комика Сивохо на место советника секретаря СНБО

      Также в выпуске:

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Владимир Зеленский Игорь Мосийчук Вести.UA
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