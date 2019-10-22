Вести.UA: Интимные слухи о Гончаруке. Панибратство в команде Зеленского

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 22 октября – Мосийчук заявил, что Гончарук имеет сантименты к представителям того же пола, что и сам. Похоже, премьер зашел не на свою территорию, ведь праворадикалы из года в год посещают гей-прайды в Киеве. Зеленский возмущался панибратством в предыдущей власти, но похоже об этом забыл, потому что припас комика Сивохо на место советника секретаря СНБО

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