Вєсті.UA: Інтимні чутки про Гончарука. Панібратство в команді Зеленського

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22 жовтня – Мосійчук заявив, що Гончарук має сентименти до представників тієї ж статі, що й сам. Схоже, прем’єр завітав не на свою територію, адже праворадикали з року в рік відвідують гей-прайди в Києві. Зеленський обурювався панібратством у попередній владі, але тепер схоже про це забув, бо припас собі коміка Сівохо на місце радника секретаря РНБО.

Також у випуску: Чому українці дивляться російські телеканали? Міністру Мілованову перепало від Ігоря Коломойського, але він не розгубився.