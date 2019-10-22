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      Вєсті.UA: Інтимні чутки про Гончарука. Панібратство в команді Зеленського

      Вєсті.UA 94 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22 жовтня – Мосійчук заявив, що Гончарук має сентименти до представників тієї ж статі, що й сам. Схоже, прем’єр завітав не на свою територію, адже праворадикали з року в рік відвідують гей-прайди в Києві. Зеленський обурювався панібратством у попередній владі, але тепер схоже про це забув, бо припас собі коміка Сівохо на місце радника секретаря РНБО.

      Також у випуску:

      Чому українці дивляться російські телеканали?

      Міністру Мілованову перепало від Ігоря Коломойського, але він не розгубився.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Вєсті.UA Ігор Мосійчук Володимир Зеленський
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