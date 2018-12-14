Вести.UA: Истинная сущность Рыбака. Фиговое правосудие

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 14.12 – депутаты и чиновники старательно прячут свою истинную сущность, выставляя напоказ только медийный образ для избирателей. Неожиданные скелеты в шкафу нашли у радикала Сергея Рыбака. Украинская Фемида срочно нуждается в новом лице, но только не такого как судья Лариса Щербань, которая во время заседания показала кукиш.

Также в выпуске: Украинские рекорды на "Порнохаб".