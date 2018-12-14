Вєсті.UA: Справжня сутність Рибалки. Фігове правосуддя
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 14.12 – депутати й посадовці старанно ховають свою справжню сутність, виставляючи напоказ лише медійний образ для виборців. Найнесподіваніші скелети у шафі знайшли у радикала Сергія Рибалки. Українська Феміда терміново потребує нового обличчя, але тільки не такого як суддя Лариса Щербань, яка під час засідання показала дулю.
Також у випуску:
Українські рекорди на "Порнохаб".
Джерело: 24 канал
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