Вести.UA: История несокрушимого фискала. Выборы и подарки

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 28.12 – как оказалось, Роман Насиров знает толк в новогодних подарках. Экс-фискал положил себе под елочку приказ о восстановлении на посту главного налоговика, который сам же написал и подписал. Накануне президентских выборов "Блок Петра Порошенко" уже активно начал свою гигиеническую кампанию. Теперь поощряют народ не гречкой, а мылом и шампунем.

Также в выпуске: Какую свинью чиновники подсунули украинцам.