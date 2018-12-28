Вести.UA: История несокрушимого фискала. Выборы и подарки
В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 28.12 – как оказалось, Роман Насиров знает толк в новогодних подарках. Экс-фискал положил себе под елочку приказ о восстановлении на посту главного налоговика, который сам же написал и подписал. Накануне президентских выборов "Блок Петра Порошенко" уже активно начал свою гигиеническую кампанию. Теперь поощряют народ не гречкой, а мылом и шампунем.
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Источник: 24 канал
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