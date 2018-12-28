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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
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      Вести.UA: История несокрушимого фискала. Выборы и подарки

      Вести.UA 15 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 28.12 – как оказалось, Роман Насиров знает толк в новогодних подарках. Экс-фискал положил себе под елочку приказ о восстановлении на посту главного налоговика, который сам же написал и подписал. Накануне президентских выборов "Блок Петра Порошенко" уже активно начал свою гигиеническую кампанию. Теперь поощряют народ не гречкой, а мылом и шампунем.

      Также в выпуске:

      Какую свинью чиновники подсунули украинцам.

      Теги: Новости Украины Роман Насиров Вести.UA
      Источник: 24 канал
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