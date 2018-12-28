Вєсті.UA: Історія незламного фіскала. Вибори та подарунки
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 28.12 – як виявилося, Роман Насіров неабияк знається на новорічних подарунках. Екс-фіскал поклав собі під ялиночку наказ про поновлення на посаді головного податківця, який сам же написав і підписав. Напередодні президентських виборів "Блок Петра Порошенка" вже активно почав свою гігієнічну кампанію. Тепер заохочують народ не гречкою, а милом та шампунем.
Також у випуску:
Яку свиню чиновники підсунули українцям.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі