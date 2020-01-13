Вести.UA: Итальянские каникулы Кернеса. Ваше святейшество Дубинский.

В выпуске программы "Вести.UA" за 13 января – украинские политики любят отдыхать с шиком. Однако Геннадий Кернес превзошел всех, и показал, как нужно отдыхать на все деньги. "Слуга народа" Дубинский снова оказался в центре медиавнимания. Стало известно, что нардеп хочет продать подаренные мамой люксовые автомобили, а полученные деньги – отправить на благотворительность.

Также в выпуске: Рябошапка наработал на увеличение зарплаты на 150%.