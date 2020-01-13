Вєсті.UA: Італійські канікули Кернеса. Ваша святість Дубінський
У випуску програми "Вєсті.UA" за 13 січня – українські політики люблять відпочивати із шиком. Однак Геннадій Кернес перевершив усіх, і показав, як потрібно відпочивати на всі гроші. "Слуга народу" Дубінський знову опинився в центрі медіауваги. Стало відомо, що нардеп хоче продати подаровані мамою люксові автомобілі, а отримані гроші – відправити на благочинність.
Також у випуску:
Рябошапка напрацював на збільшення зарплати на 150%.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 13 січня 2020:
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