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      Вєсті.UA: Італійські канікули Кернеса. Ваша святість Дубінський

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      Вєсті.UA / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 13 січня – українські політики люблять відпочивати із шиком. Однак Геннадій Кернес перевершив усіх, і показав, як потрібно відпочивати на всі гроші. "Слуга народу" Дубінський знову опинився в центрі медіауваги. Стало відомо, що нардеп хоче продати подаровані мамою люксові автомобілі, а отримані гроші – відправити на благочинність.

      Також у випуску:

      Рябошапка напрацював на збільшення зарплати на 150%. 

      Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 13 січня 2020:

       

      Голодна кутя, або Другий Святвечір: що приготувати напередодні Водохреща – рецепти пісних страв
      сьогодні
      16762
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Вєсті.UA Олександр Дубінський Геннадій Кернес
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