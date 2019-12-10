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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Вести.UA: Измена отменяется. Магия Кашпировского в Украине

      Вести.UA 40 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 10 декабря – очевидно, Путин надеялся, что Зеленский будет готов идти на любые уступки. Однако переговоры "нормандской четверки" не принесли сдачи российских интересов. Известный "целитель" Кашпировский за 5 минут вылечил спину скандального украинского кардиохирурга Тодурова.

      Также в выпуске:

      Действующий закон о языке пострадал от "кулаков" нардепа Бужанского.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости России Владимир Путин Владимир Зеленский Новости Украины Вести.UA
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