Вести.UA: Измена отменяется. Магия Кашпировского в Украине

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 10 декабря – очевидно, Путин надеялся, что Зеленский будет готов идти на любые уступки. Однако переговоры "нормандской четверки" не принесли сдачи российских интересов. Известный "целитель" Кашпировский за 5 минут вылечил спину скандального украинского кардиохирурга Тодурова.

Также в выпуске: Действующий закон о языке пострадал от "кулаков" нардепа Бужанского.