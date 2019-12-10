Вєсті.UA: Зрада відміняється. Магія Кашпіровського в Україні

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA"за 10 грудня – вочевидь, Путін сподівався, що Зеленський буде готовий йти на будь-які поступки. Однак перемовини "нормандської четвірки" не принесли здачі російських інтересів. Відомий "цілитель" Кашпіровський за 5 хвилин вилікував спину скандального українського кардіохірурга Тодурова.

Також у випуску: Чинний закон про мову постраждав від "кулаків" нардепа Бужанського.