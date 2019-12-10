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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Вєсті.UA: Зрада відміняється. Магія Кашпіровського в Україні

      Вєсті.UA 187 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA"за 10 грудня – вочевидь, Путін сподівався, що Зеленський буде готовий йти на будь-які поступки. Однак перемовини "нормандської четвірки" не принесли здачі російських інтересів. Відомий "цілитель" Кашпіровський за 5 хвилин вилікував спину скандального українського кардіохірурга Тодурова.

      Також у випуску:

      Чинний закон про мову постраждав від "кулаків" нардепа Бужанського. 

      Нормандський саміт: Аваков розповів, як Зеленський зірвався на Лаврова
      сьогодні
      8658
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини Росії Володимир Путін Володимир Зеленський Вєсті.UA Новини України
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