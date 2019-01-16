Вести.UA: Яценко перегорел на отдыхе. Заявочки от Савченко
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 16 января – Антон Яценко из группы "Воля народа" носит неофициальный титул чемпиона Рады восьмого созыва по "кнопкодавству". Но для нардепа этого оказалось мало, теперь он решил стать еще и чемпионом парламента по загару. Савченко отличилась скандальным заявлением, голодовок не объявляла, но рассказала, как СБУ мешает ей баллотироваться в президенты.
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Источник: 24 канал
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