Вєсті.UA: Яценко перегорів на відпочинку. Заявочки від Савченко

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 16 січня – Антон Яценко із групи "Воля народу" носить неофіційний титул чемпіона Ради восьмого скликання по "кнопкодавству". Але для нардепа це виявилося замало, тепер він вирішив стати ще й чемпіоном парламенту по засмазі. Савченко відзначилась скандальною заявою, голодувань не оголошувала, але розповіла, як СБУ заважає їй балотуватися у президенти.

Також у випуску: Сергій Лавров знову переймається адекватністю України. З несподіваною проблемою стикнулось Міністерство закордонних справ України.