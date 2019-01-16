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      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Вєсті.UA: Яценко перегорів на відпочинку. Заявочки від Савченко

      Вєсті.UA 196 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 16 січня – Антон Яценко із групи "Воля народу" носить неофіційний титул чемпіона Ради восьмого скликання по "кнопкодавству". Але для нардепа це виявилося замало, тепер він вирішив стати ще й чемпіоном парламенту по засмазі. Савченко відзначилась скандальною заявою, голодувань не оголошувала, але розповіла, як СБУ заважає їй балотуватися у президенти.

      Також у випуску:

      Сергій Лавров знову переймається адекватністю України.

      З несподіваною проблемою стикнулось Міністерство закордонних справ України.

      Теги: Вєсті.UA Яценко Антон Володимирович Надія Савченко
      Джерело: 24 канал
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