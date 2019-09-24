Вести.UA: Янукович возвращается в Украину? Дубинский обозвал Зеленского
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 24 сентября – нардеп Дубинский осудил законопроект о прослушке депутатов и опрометчиво обозвал Зеленского. Коломойский, Портнов, Повалий – все эти возвращения ничто в сравнении с возможным главным возвращением года.
Также в выпуске:
Фэйл Зеленского о НАБУ.
Матюкливый Ляшко.
Источник: 24 канал
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