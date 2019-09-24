Вєсті.UA: Янукович повертається в Україну? Дубінський обізвав Зеленського
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 24 вересня – нардеп Дубінський засудив законопроєкт про прослушку депутатів і необачно обізвав Зеленського. Коломойський, Портнов, Повалій – всі ці повернення ніщо в порівнянні з можливим головним поверненням року.
Також у випуску:
Фейл Зеленського про НАБУ.
Матюкливий Ляшко.
Джерело: 24 канал
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