Вести.UA: "Ящик Пандоры" Зеленского. Гройсман украинский Кристиан Бэйл
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 22 мая – после того, как Владимир Зеленский стал президентом, в Украину начали возвращаться старорежимные политики. которым после Майдана жилось не комфортно. Владимир Гройсман подал в отставку и создал собственную партию, однако она сейчас имеет рейтинги менее 1%.
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Отношение украинцев к Путину.
Узелков на новом для себя ринге.
Источник: 24 канал
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