Вести.UA: "Ящик Пандоры" Зеленского. Гройсман украинский Кристиан Бэйл

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 22 мая – после того, как Владимир Зеленский стал президентом, в Украину начали возвращаться старорежимные политики. которым после Майдана жилось не комфортно. Владимир Гройсман подал в отставку и создал собственную партию, однако она сейчас имеет рейтинги менее 1%.

Также в выпуске: Отношение украинцев к Путину. Узелков на новом для себя ринге.

Источник: 24 канал