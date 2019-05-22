21:04
22 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин любит Ксению Троянскую. Полковники деда Пу
      Вєсті Кремля
      21:59, 21 мая
      Вести.UA: "Ящик Пандоры" Зеленского. Гройсман украинский Кристиан Бэйл
      Вєсті.UA
      20:28, сегодня
      Почему бесплатные операции в Институте сердца стоят десятки тысяч: скандальные истории
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Вести.UA: "Ящик Пандоры" Зеленского. Гройсман украинский Кристиан Бэйл

      Вести.UA 81 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 22 мая – после того, как Владимир Зеленский стал президентом, в Украину начали возвращаться старорежимные политики. которым после Майдана жилось не комфортно. Владимир Гройсман подал в отставку и создал собственную партию, однако она сейчас имеет рейтинги менее 1%.

      Также в выпуске:

      Отношение украинцев к Путину.

      Узелков на новом для себя ринге.

      blog_ava
      У Зеленского заявили о мирных соглашениях с Россией: появилась реакция Кремля
      сегодня
      2460
      Теги: Владимир Зеленский Владимир Гройсман Вести.UA
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      сегодня , 20:30 Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      Іван Яковина 90
      Игра в поддавки: к чему может привести референдум о мире с Россией
      сегодня , 20:02 Игра в поддавки: к чему может привести референдум о мире с Россией
      Світлана Попова 555
      Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва
      сегодня , 19:31 Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва
      Мирослава Ляхович 977
      Кто такой Дмитрий Разумков: биография лидера партии "Слуга народа"
      сегодня , 19:14 Кто такой Дмитрий Разумков: биография лидера партии "Слуга народа"
      Наталя Боднар 410
      Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список
      сегодня , 18:55 Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список
      17004
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук