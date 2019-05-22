Вєсті.UA: "Скринька Пандори" Зеленського. Гройсман український Крістіан Бейл

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22 травня – після того, як Володимир Зеленський став президентом, до України почали вертатися старорежимні політики. яким після Майдану жилося не комфортно. Володимир Гройсман подав у відставку й створив власну партію, проте вона зараз має рейтинги менше 1%.

Також у випуску: Ставлення українців до Путіна. Узелков на новому для себе ринзі.

Джерело: 24 канал