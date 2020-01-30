Вести.UA: Эпический бой за кресло мэра Киева. Мушкетер Дубинский
В выпуске программы "Вести.UA" за 30 января – в 2020 году на украинцев ждут местные выборы. В упорной борьбе сойдутся действующий мэр Киева Кличко, "слуга народа" Ткаченко и присоединится еще и Тищенко. По словам Дубинского, главным врагом Украины является тот самый Джордж Сорос. И Украина давно вышла бы в мировые лидеры, если бы не проклятый американский финансист и его приспешники – соросята.
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Кива в который раз поразил "адекватностью".
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