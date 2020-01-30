Вєсті.UA: Епічний бій за крісло мера Києва. Мушкетер Дубінський

У випуску програми "Вєсті.UA" за 30 січня – у 2020 році на українців чекають місцеві вибори. У запеклій боротьбі зійдуться чинний мер Києва Кличко, "слуга народу" Ткаченко, і приєднається ще й Тищенко. Зі слів Дубінського, найголовнішим ворогом України є той самий Джордж Сорос. І Україна давно вийшла б у світові лідери, якби не проклятущий американський фінансист і його приспішники – соросята.

Також у випуску: Кива вкотре вразив "адекватністю".