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      Вєсті.UA: Епічний бій за крісло мера Києва. Мушкетер Дубінський

      Вєсті.UA 116 Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 30 січня – у 2020 році на українців чекають місцеві вибори. У запеклій боротьбі зійдуться чинний мер Києва Кличко, "слуга народу" Ткаченко, і приєднається ще й Тищенко. Зі слів Дубінського, найголовнішим ворогом України є той самий Джордж Сорос. І Україна давно вийшла б у світові лідери, якби не проклятущий американський фінансист і його приспішники – соросята.

      Також у випуску:

      Кива вкотре вразив "адекватністю".

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Вєсті.UA Олександр Дубінський Віталій Кличко Олександр Ткаченко Микола Тищенко
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