Вести.UA: Эпоха Авакова. Илья Кива и 23 февраля

В выпуске программы "Вести.UA" за 24 февраля – в меняющемся мире украинской политики единственной константой остается Аваков. Нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива, хоть и убеждает, что к советской армии никакого отношения не имеет, в скоростном политическом переобувании – достиг немалых высот.

Также в выпуске: Украинский суд воскресил Насирова. На какую сумму Украина в 2019 году экспортировала товаров за границу: детали в цифрах.