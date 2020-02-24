Вести.UA: Эпоха Авакова. Илья Кива и 23 февраля
В выпуске программы "Вести.UA" за 24 февраля – в меняющемся мире украинской политики единственной константой остается Аваков. Нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива, хоть и убеждает, что к советской армии никакого отношения не имеет, в скоростном политическом переобувании – достиг немалых высот.
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