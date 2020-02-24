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      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Вєсті.UA: Епоха Авакова. Ілля Кива і 23 фєвраля

      Вєсті.UA -

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 24 лютого – у мінливому свуіті української політики єдиною константою залишається Аваков. Нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива, хоч і переконує, що до радянської армії жодного стосунку не має, у швидкісному політичному переодяганні – сягнув неабияких висот.

      Також у випуску:

      Український суд воскресив Насірова.

      На яку суму Україна у 2019 році експортувала товарів за кордон: деталі у цифрах.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Арсен Аваков Ілля Кива Вєсті.UA
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