Вєсті.UA: Епоха Авакова. Ілля Кива і 23 фєвраля

У випуску програми "Вєсті.UA" за 24 лютого – у мінливому свуіті української політики єдиною константою залишається Аваков. Нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива, хоч і переконує, що до радянської армії жодного стосунку не має, у швидкісному політичному переодяганні – сягнув неабияких висот.

Також у випуску: Український суд воскресив Насірова. На яку суму Україна у 2019 році експортувала товарів за кордон: деталі у цифрах.