Вєсті.UA: Епоха Авакова. Ілля Кива і 23 фєвраля
Вєсті.UA -
У випуску програми "Вєсті.UA" за 24 лютого – у мінливому свуіті української політики єдиною константою залишається Аваков. Нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива, хоч і переконує, що до радянської армії жодного стосунку не має, у швидкісному політичному переодяганні – сягнув неабияких висот.
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