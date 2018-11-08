Вести.UA. Эволюция Савченко. Письмо Путину

В свежем выпуске "Вести.UA" за 08.11 – мировая история знает много примеров, когда национальные герои после заключения становились лидерами своих стран, в Президенты Украины рвется еще один человек из мест лишения свободы. Если юмористы переквалифицируются в политиков, то и политики решают пойти в юмористы – письмо Путину вызвало резонанс в социальных сетях.

Также в выпуске: Киев такой же грязный как и столица США.