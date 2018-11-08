Вєсті.UA. Еволюція Савченко. Лист Путіну

У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 08.11 – світова історія знає багато прикладів, коли національні герої після ув'язнення ставали лідерами свої країн, у Президенти України рветься ще одна особа із місць позбавлення волі. Якщо гумористи перекваліфіковуються в політиків, то й політики вирішують піти в гумористи – лист Путіну викликав резонанс у соціальних мережах.

Також у випуску: Київ такий же брудний як і столиця США.