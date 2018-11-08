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      Вєсті.UA. Еволюція Савченко. Лист Путіну

      Вєсті.UA 56 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 08.11 – світова історія знає багато прикладів, коли національні герої після ув'язнення ставали лідерами свої країн, у Президенти України рветься ще одна особа із місць позбавлення волі. Якщо гумористи перекваліфіковуються в політиків, то й політики вирішують піти в гумористи – лист Путіну викликав резонанс у соціальних мережах.

      Також у випуску:

      Київ такий же брудний як і столиця США.

      Теги: Новини України Вєсті.UA Надія Савченко Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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