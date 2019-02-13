Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 13 февраля – Илья Кива пожертвовал годовую зарплату в качестве залога за правоохранителя, автора громкой фразы "Ложись, Бандера". Александр Вилкул вроде бы тоже внес. Откуда деньги у осьминогов украинской политики – можно догадаться. Тем временем на заседании Совбеза ООН, созванном по инициативе РФ, россияне взялись защищать Медведчука. Совпадение?

Также в выпуске: Штирлиц еще никогда не был так близко к провалу – точнее, Ляшко еще никогда так четко не показывал, насколько он близко к Ахметову.