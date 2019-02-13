Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 13 лютого – Ілля Кива пожертвував річну зарплату у якості застави за правоохоронця, автора гучної фрази "Ложись, Бандера". Олександр Вілкул начебто теж вніс. Звідки гроші у восьминогів української політики – можна здогадатися. Тим часом на засіданні Радбезу ООН, скликаному за ініціативою РФ, росіяни взялися захищати Медведчука. Совпадєніє?

Також у випуску: Штірліц ще ніколи не був так близько до провалу – точніше, Ляшко ще ніколи так чітко не показував, наскільки він близько до Ахметова.