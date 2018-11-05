Вести.UA. Как Ляшко оседлал паровоз. Крепкий кулак вождя Кивы

В свежем выпуске "Вести. UA" за 5.11 – Ляшко подделал документы продавая свой Мерс, такую гипотезу выдвинул НАБУ. Но что теперь радикалу какие-то Мерседесы, нардеп оседлал значительно большего коня. Не подходи к быку спереди, к лошади – сзади, а к Илье Киве – вообще. Хотя нашлись люди, которые народную мудрость проигнорировали и пошли с Кивой – на съезд социалистической партии.

Также в випуске: Бойко-Боб квадратные штаны.