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      Вести.UA. Как Ляшко оседлал паровоз. Крепкий кулак вождя Кивы

      Вести.UA 53 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести. UA" за 5.11 – Ляшко подделал документы продавая свой Мерс, такую гипотезу выдвинул НАБУ. Но что теперь радикалу какие-то Мерседесы, нардеп оседлал значительно большего коня. Не подходи к быку спереди, к лошади – сзади, а к Илье Киве – вообще. Хотя нашлись люди, которые народную мудрость проигнорировали и пошли с Кивой – на съезд социалистической партии.

      Также в випуске:

      Бойко-Боб квадратные штаны.

      Теги: Новости Украины Илья Кива Олег Ляшко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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