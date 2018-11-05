22:09
5 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті.UA. Як Ляшко осідлав паровоз. Міцний кулак вождя Киви
      Вєсті.UA
      22:04, сьогодні
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Вєсті.UA. Як Ляшко осідлав паровоз. Міцний кулак вождя Киви

      Вєсті.UA 86 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 05.11 – Ляшко підробив документи продаючи свій Мерс, таку гіпотезу висунуло НАБУ. Але що тепер радикалу якісь Мерседеси, нардеп осідлав значно більшого коня. Не підходь до бика спереду, до коня – ззаду, а до Іллі Киви – взагалі. Хоча знайшлися люди, які народну мудрість проігнорували і пішли з Кивою – на з'їзд соціалістичної партії.

      Також у випуску:

      Бойко-Боб квадратні штани.

      Теги: Новини України Вєсті.UA Олег Ляшко Ілля Кива
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      В Украине такого не было: чем удивил фестивальный сезон-2018 и что нужно менять
      сьогодні , 22:00 В Украине такого не было: чем удивил фестивальный сезон-2018 и что нужно менять
      Блог Медіа
      Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      сьогодні , 08:57 Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      Євгенія Мазур
      "Маски-шоу стоп-2": чи зміниться життя бізнесу?
      сьогодні , 21:01 "Маски-шоу стоп-2": чи зміниться життя бізнесу?
      Яніна Ткачук
      Немає в Україні більших злочинців, аніж люди в погонах
      сьогодні , 20:30 Немає в Україні більших злочинців, аніж люди в погонах
      Артем Овдієнко
      Обленерго реформують: коли і скільки платитимемо по-новому
      сьогодні , 20:02 Обленерго реформують: коли і скільки платитимемо по-новому
      Яніна Ткачук
      Вєсті.UA. Москаль боротиметься із йовбаками, Крим вже хоче назад
      16 липня 2015 , 18:54
      Вєсті.UA. Москаля серйозно розізлили, компромат на видатки Яценюка
       25 серпня 2015 , 19:45
      Вєсті UA. Жир. Вигнання з Конотопа. Гіпноз Мартиненка
       29 квітня 2017 , 21:00
      Вєсті.UA. Страхіття Тимошенко. Цариця Неля чекає свого імператора
       19 грудня 2017 , 19:42
      Вєсті.UA. Боротьба Ляшка за президентське крісло. Не шоколадні поради Супрун
       27 липня , 21:37
      Вєсті.UA. Насіров більше не реформатор. Скульптор Ляшко
       14 вересня , 21:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук