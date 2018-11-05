Вєсті.UA. Як Ляшко осідлав паровоз. Міцний кулак вождя Киви

У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 05.11 – Ляшко підробив документи продаючи свій Мерс, таку гіпотезу висунуло НАБУ. Але що тепер радикалу якісь Мерседеси, нардеп осідлав значно більшого коня. Не підходь до бика спереду, до коня – ззаду, а до Іллі Киви – взагалі. Хоча знайшлися люди, які народну мудрість проігнорували і пішли з Кивою – на з'їзд соціалістичної партії.

Також у випуску: Бойко-Боб квадратні штани.