Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 29 марта – Олег Ляшко заявил, что хочет инициировать конференцию о целесообразности Будапештского меморандума. Радикалу не требуется ядерное оружие, потому что у него есть свой способ массового поражения – Мосийчук. Михаил Добкин в глубокой депрессии, наверное скучает по Януковичу, поэтому пусть едет лечиться к легитимному в Россию, или привезет его сюда.
Также в выпуске:
Эрудиция кандидатов в президенты.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии