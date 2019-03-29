Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 29 марта – Олег Ляшко заявил, что хочет инициировать конференцию о целесообразности Будапештского меморандума. Радикалу не требуется ядерное оружие, потому что у него есть свой способ массового поражения – Мосийчук. Михаил Добкин в глубокой депрессии, наверное скучает по Януковичу, поэтому пусть едет лечиться к легитимному в Россию, или привезет его сюда.

Также в выпуске: Эрудиция кандидатов в президенты.

Источник: 24 канал