20:43
29 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Звездные войны" Путина. Ленин против гномов
      Вєсті Кремля
      21:42, 27 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, сегодня
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина

      Вести.UA 31 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 29 марта – Олег Ляшко заявил, что хочет инициировать конференцию о целесообразности Будапештского меморандума. Радикалу не требуется ядерное оружие, потому что у него есть свой способ массового поражения – Мосийчук. Михаил Добкин в глубокой депрессии, наверное скучает по Януковичу, поэтому пусть едет лечиться к легитимному в Россию, или привезет его сюда.

      Также в выпуске:

      Эрудиция кандидатов в президенты.

      blog_ava
      Труднее всего будет Зеленскому, если он проиграет первый тур, – эксперт
      сегодня
      1402
      Теги: Михаил Добкин Олег Ляшко Вести.UA
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Факты о президентских выборах 2019: цифры и рекорды
      сегодня , 20:02 Факты о президентских выборах 2019: цифры и рекорды
      Яніна Ткачук 258
      "Бо буде срака": известные украинцы призвали идти на выборы
      сегодня , 19:03 "Бо буде срака": известные украинцы призвали идти на выборы
      Світлана Попова 458
      Вибори та мітинги: для чого бойовики зганяють людей 31 березня?
      сегодня , 19:00 Вибори та мітинги: для чого бойовики зганяють людей 31 березня?
      Олексій Чибісов 1125
      Жены украинских президентов: кто они и чем запомнились
      сегодня , 18:10 Жены украинских президентов: кто они и чем запомнились
      Ірина Поліщук 506
      От популизма к обещанию: ориентируетесь ли вы в заявлениях кандидатов – тест
      сегодня , 17:40 От популизма к обещанию: ориентируетесь ли вы в заявлениях кандидатов – тест
      849
      Вести.UA. Рыжеволосая бестия Украины. Порошенко в ловушке
       4 сентября 2017 , 19:31
      Вести.UA. Клубничка для депутатов. Как Кернес учил Кличко "умножать на ноль"
       1 февраля 2016 , 19:03
      Вести.UA. Страстный способ игры в бутылочку от Тетерука и Кужель, Польша защитит украинцев
       6 ноября 2015 , 19:11
      Вести.UA. Пытки от Сыроид. Саакашвили устроил политический ад
       16 ноября 2017 , 21:41
      Вести.UA. Волшебная палочка Порошенко. Президентские амбиции Насирова
       29 марта 2018 , 21:52
      Вести UA. Возвращение Нади. Бумеранг жизни Тимошенко
       13 марта 2018 , 22:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук