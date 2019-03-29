Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 29 березня – Олег Ляшко заявив, що хоче ініціювати конференцію щодо доцільності Будапештського меморандуму. Радикалу не потрібна ядерна зброя, бо в нього є свій спосіб масового ураження – Мосійчук. Михайло Добкін у глибокій депресії, напевно сумує за Януковичем, тому нехай їде лікуватися до легітимного у Росію, або привезе його в Україну.

Також у випуску: Ерудиція кандидатів в президенти.

Джерело: 24 канал