Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 29 березня – Олег Ляшко заявив, що хоче ініціювати конференцію щодо доцільності Будапештського меморандуму. Радикалу не потрібна ядерна зброя, бо в нього є свій спосіб масового ураження – Мосійчук. Михайло Добкін у глибокій депресії, напевно сумує за Януковичем, тому нехай їде лікуватися до легітимного у Росію, або привезе його в Україну.
Також у випуску:
Ерудиція кандидатів в президенти.
Джерело: 24 канал
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