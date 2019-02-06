Вести.UA: Как радикалы победили здравый смысл. Кто из украинцев забрасывал удочку Рыбке

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 6 февраля – радикалы-ляшковцы сделали то, чего долгое время не могли сделать оппоненты Ульяны Супрун – отстранили ее от правления Минздрава. Говорят, все из-за заботы о здоровье украинцев, однако Вести.UA знают истинные причины. Недавно Настя Рыбка заявила, что имеет отношения с кандидатом в президенты Украины. Имени не назвала, но предположения есть.

Также в выпуске: Фитнес Добкина в Верховной Раде.