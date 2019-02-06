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      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Вести.UA: Как радикалы победили здравый смысл. Кто из украинцев забрасывал удочку Рыбке

      Вести.UA 44 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 6 февраля – радикалы-ляшковцы сделали то, чего долгое время не могли сделать оппоненты Ульяны Супрун – отстранили ее от правления Минздрава. Говорят, все из-за заботы о здоровье украинцев, однако Вести.UA знают истинные причины. Недавно Настя Рыбка заявила, что имеет отношения с кандидатом в президенты Украины. Имени не назвала, но предположения есть.

      Также в выпуске:

      Фитнес Добкина в Верховной Раде.

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      Теги: Новости Украины Настя Рыбка Олег Ляшко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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