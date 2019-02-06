Вєсті.UA: Як радикали перемогли здоровий глузд. Хто з українців закидав вудочку Рибці
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 6 лютого – радикали-ляшківці зробили те, чого довгий час не могли зробити опоненти Уляни Супрун – відсторонили її від керування МОЗ. Кажуть, все через піклування про здоров'я українців, проте Вєсті.UA знають справжні причини. Нещодавно Настя Рибка заявила, що має стосунки з кандидатом у президенти України. Імені вона, звісно, не назвала, але припущення є.
Також у випуску:
Фітнес Добкіна у Верховній Раді.
Джерело: 24 канал
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