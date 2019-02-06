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      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Вєсті.UA: Як радикали перемогли здоровий глузд. Хто з українців закидав вудочку Рибці

      Вєсті.UA 52 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 6 лютого – радикали-ляшківці зробили те, чого довгий час не могли зробити опоненти Уляни Супрун – відсторонили її від керування МОЗ. Кажуть, все через піклування про здоров'я українців, проте Вєсті.UA знають справжні причини. Нещодавно Настя Рибка заявила, що має стосунки з кандидатом у президенти України. Імені вона, звісно, не назвала, але припущення є.

      Також у випуску:

      Фітнес Добкіна у Верховній Раді.

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Олег Ляшко Настя Рибка
      Джерело: 24 канал
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