Вєсті.UA: Як радикали перемогли здоровий глузд. Хто з українців закидав вудочку Рибці

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 6 лютого – радикали-ляшківці зробили те, чого довгий час не могли зробити опоненти Уляни Супрун – відсторонили її від керування МОЗ. Кажуть, все через піклування про здоров'я українців, проте Вєсті.UA знають справжні причини. Нещодавно Настя Рибка заявила, що має стосунки з кандидатом у президенти України. Імені вона, звісно, не назвала, але припущення є.

Також у випуску: Фітнес Добкіна у Верховній Раді.