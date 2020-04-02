Вести.UA: Как Шахов лечит коронавирус. Кто стал самым большим патриотом Украины
В программе "Вести.UA" за 31 марта нардепу – Шахову пришлось драться с врагом, в существование которого он не очень то и верил. Политик уже успел посоветовать, как бороться с коронавирусом. И складывается впечатление, что накануне он путешествовал во времени в Средневековье. Почти все высокие чины меряются одами Украине. И, похоже, что составить конкуренцию Андрею Богдану не сможет никто.
Также в выпуске:
Как украинцы оценивают действия власти в борьбе с COVID-19: занимательная статистика.
Московский патриархат развлекает людей.
Смотрите полный выпуск программы "Вєсті.UA" за 2 апреля 2020:
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