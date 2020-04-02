Вєсті.UA: Як Шахов лікує коронавірус. Хто став найбільшим патріотом України

У випуску програми "Вєсті.UA" за 31 березня – нардепу Шахову довелося битися з ворогом, в існування якого він не дуже то й вірив. Політик вже встиг порадити, як боротися з коронавірусом. Та складається враження, що напередодні він подорожував у часі в Середньовіччя. Майже усі високі чини міряються одами до України. Та, схоже, що скласти конкуренцію Андрію Богдану не зможе ніхто.

Також у випуску: Як українці оцінюють дії влади в боротьбі з COVID-19: цікава статистика. Московський патріархат розважає людей.