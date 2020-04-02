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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Вєсті.UA: Як Шахов лікує коронавірус. Хто став найбільшим патріотом України

      Вєсті.UA -

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 31 березня – нардепу Шахову довелося битися з ворогом, в існування якого він не дуже то й вірив. Політик вже встиг порадити, як боротися з коронавірусом. Та складається враження, що напередодні він подорожував у часі в Середньовіччя. Майже усі високі чини міряються одами до України. Та, схоже, що скласти конкуренцію Андрію Богдану не зможе ніхто.

      Також у випуску: 

      Як українці оцінюють дії влади в боротьбі з COVID-19: цікава статистика.

      Московський патріархат розважає людей.

       

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Богдан Сергій Шахов Вєсті.UA
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