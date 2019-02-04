Вести.UA: Как Вилкул косит под Зеленского. Президентские мечты Яценюка
В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 4 февраля – Владимир Зеленский занимает первые места соцопросов, а Александр Вилкул отстает. Поэтому пиар-технологи экс-регионала использовали свой запасной "зеленый" план. В этом году все решили стать президентами, но Арсений Яценюк не такой, он хочет посмотреть на это месиво стороны. Однако, возможно, у него есть другие президентские мечты.
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Источник: 24 канал
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