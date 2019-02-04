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      Вєсті.UA: Як Вілкул косить під Зеленського. Президентські мрії Яценюка

      Вєсті.UA 163 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 4 лютого – Володимир Зеленський займає перші місця соцопитувань, а Олександр Вілкул пасе задніх. Тому піар-технологи екс-регіонала використали свій запасний "зелений" план. Цього року всі вирішили стати президентами, але Арсеній Яценюк не такий, він хоче подивитися на це місиво збоку. Проте, можливо, у нього є інші президентські мрії.

      Також у випуску: 

      Конкретні докази того, що Адольф Гітлер – це Микола Азаров 

      Злочинець чи не злочинець Віталія Захарченко – ось у чому питання.

      Теги: Володимир Зеленський Вєсті.UA Олександр Вілкул Арсеній Яценюк
      Джерело: 24 канал
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