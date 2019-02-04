Вєсті.UA: Як Вілкул косить під Зеленського. Президентські мрії Яценюка

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 4 лютого – Володимир Зеленський займає перші місця соцопитувань, а Олександр Вілкул пасе задніх. Тому піар-технологи екс-регіонала використали свій запасний "зелений" план. Цього року всі вирішили стати президентами, але Арсеній Яценюк не такий, він хоче подивитися на це місиво збоку. Проте, можливо, у нього є інші президентські мрії.

Також у випуску: Конкретні докази того, що Адольф Гітлер – це Микола Азаров Злочинець чи не злочинець Віталія Захарченко – ось у чому питання.