Вести.UA: Как Зеленский угождает Коломойскому. Дно украинского правосудия

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 19 сентября – исправлять ситуацию с землей взялся Владимир Зеленский. Он обещает уже к 2020 году запустить рынок земли, который ждут чуть ли не с начала независимости. Правда, даже в этом благородном деле нашлись острые углы. Украинское правосудие пробило дно – суд изменил меру пресечения бывшему регионалу Александру Ефремову.

Также в выпуске: Друзья Януковича возвращаются. Какую сказку любит Вадим Рабинович. Смотрите полное видео "Вести.UA" за 19 сентября 2019:​