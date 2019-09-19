Вести.UA: Как Зеленский угождает Коломойскому. Дно украинского правосудия
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 19 сентября – исправлять ситуацию с землей взялся Владимир Зеленский. Он обещает уже к 2020 году запустить рынок земли, который ждут чуть ли не с начала независимости. Правда, даже в этом благородном деле нашлись острые углы. Украинское правосудие пробило дно – суд изменил меру пресечения бывшему регионалу Александру Ефремову.
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Смотрите полное видео "Вести.UA" за 19 сентября 2019:
Источник: 24 канал
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