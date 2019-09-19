Вєсті.UA: Як Зеленський догоджає Коломойському. Дно українського правосуддя

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 19 вересня – виправляти ситуацію із землею взявся Володимир Зеленський. Він обіцяє вже з 2020 року запустити ринок землі, на який чекають ледь не від початку незалежності. Правда, навіть у цієї благородної справи знайшлися гострі кути. Українське правосуддя пробило дно – суд змінив запобіжний захід колишньому регіоналу Олександру Єфремову.

Також у випуску: Друзі Януковича повертаються. Яку казку любить Вадим Рабінович.

Джерело: 24 канал