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      Вєсті.UA: Як Зеленський догоджає Коломойському. Дно українського правосуддя

      Вєсті.UA 158 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 19 вересня – виправляти ситуацію із землею взявся Володимир Зеленський. Він обіцяє вже з 2020 року запустити ринок землі, на який чекають ледь не від початку незалежності. Правда, навіть у цієї благородної справи знайшлися гострі кути. Українське правосуддя пробило дно – суд змінив запобіжний захід колишньому регіоналу Олександру Єфремову.

      Також у випуску:

      Друзі Януковича повертаються.

      Яку казку любить Вадим Рабінович.

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      Теги: Ігор Коломойський Вєсті.UA Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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