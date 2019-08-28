Вести.UA: Какие планы у Зеленского на Добкина. Зачем Шуфричу комитет свободы слова
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 28 августа – в последнее время Добкин часто появляется в ГПУ. Возможно, его позвали не просто на допрос, а для формирования обменного фонда на украинских пленных в РФ. Глаз Нестора Шуфрича часто страдает от физического насилия. Поэтому, видимо, он и захотел возглавить комитет свободы слова, чтобы потом говорить, что это нападение не на него, а на демократию
Также в выпуске:
Знают ли украинцы своих избранников в Раде.
Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 28 августа 2019:
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии