Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 28 серпня – останнім часом Добкін часто з'являється у ГПУ. Не виключено, що його покликали не просто на допит, а для формування обмінного фонду на українських полонених у РФ. Око Нестора Шуфрича постійно страждає від фізичного насилля. Тому, ймовірно, він і захотів очолити комітет свободи слова, аби потім казати, що це напад не на нього, а на демократію.

Також у випуску: Чи знають українці своїх обранців у Раді. Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 28 серпня 2019: