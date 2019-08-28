Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 28 серпня – останнім часом Добкін часто з'являється у ГПУ. Не виключено, що його покликали не просто на допит, а для формування обмінного фонду на українських полонених у РФ. Око Нестора Шуфрича постійно страждає від фізичного насилля. Тому, ймовірно, він і захотів очолити комітет свободи слова, аби потім казати, що це напад не на нього, а на демократію.
Також у випуску:
Чи знають українці своїх обранців у Раді.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 28 серпня 2019:
Джерело: 24 канал
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