Вести.UA: Кем Зеленский пугает Кернеса и Труханова. Азаров нашел кумира
В выпуске "Вести.UA" за 22 апреля – Кернес только на первый взгляд крепкий хозяйственник. Однако, если присмотреться, он бунтарь и антисистемник как и его друг – Труханов. Ибо как еще можно назвать людей, которые во время вспышки COVID-19 не закрывают рынки в Одессе. Азаров нашел себе кумира – Ленина. Теперь делает все, что тот завещал. Финал этой пьесы близко – Азаров сразу найдет, где прилечь.
Также в выпуске:
Безработица – не проблема.
Что не так с Шарием?
Смотрите выпуск программы "Вести.UA" за 22 апреля 2020:
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