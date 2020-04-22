Вести.UA: Кем Зеленский пугает Кернеса и Труханова. Азаров нашел кумира

В выпуске "Вести.UA" за 22 апреля – Кернес только на первый взгляд крепкий хозяйственник. Однако, если присмотреться, он бунтарь и антисистемник как и его друг – Труханов. Ибо как еще можно назвать людей, которые во время вспышки COVID-19 не закрывают рынки в Одессе. Азаров нашел себе кумира – Ленина. Теперь делает все, что тот завещал. Финал этой пьесы близко – Азаров сразу найдет, где прилечь.

Также в выпуске: Безработица – не проблема. Что не так с Шарием? Смотрите выпуск программы "Вести.UA" за 22 апреля 2020: