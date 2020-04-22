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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Вести.UA: Кем Зеленский пугает Кернеса и Труханова. Азаров нашел кумира

      - Читати новину українською
      Вести.UA / 24 канал

      В выпуске "Вести.UA" за 22 апреля – Кернес только на первый взгляд крепкий хозяйственник. Однако, если присмотреться, он бунтарь и антисистемник как и его друг – Труханов. Ибо как еще можно назвать людей, которые во время вспышки COVID-19 не закрывают рынки в Одессе. Азаров нашел себе кумира – Ленина. Теперь делает все, что тот завещал. Финал этой пьесы близко – Азаров сразу найдет, где прилечь.

      Также в выпуске:

      Безработица – не проблема.

      Что не так с Шарием?

      Смотрите выпуск программы "Вести.UA" за 22 апреля 2020:

       

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Николай Азаров Геннадий Кернес Геннадий Труханов Вести.UA
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