Вєсті.UA: Ким Зеленський лякає Кернеса і Труханова. Азаров знайшов кумира

У випуску програми "Вєсті.UA" за 22 квітня – Кернес лише на перший погляд міцний господарник. Однак, якщо придивитись, він бунтар і антисистемник як і його друг – Труханов. Бо як ще можна назвати людей, які у час спалаху COVID-19 не закривають ринки в Одесі. Азаров знайшов собі кумира – Леніна. Тепер робить все, що той заповідав. Фінал цієї п'єси близько – Азаров одразу знайде, де прилягти.

Також у випуску: Безробіття – не проблема. Що не так з Шарієм? Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 22 квітня 2020: