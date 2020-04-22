Вєсті.UA: Ким Зеленський лякає Кернеса і Труханова. Азаров знайшов кумира
У випуску програми "Вєсті.UA" за 22 квітня – Кернес лише на перший погляд міцний господарник. Однак, якщо придивитись, він бунтар і антисистемник як і його друг – Труханов. Бо як ще можна назвати людей, які у час спалаху COVID-19 не закривають ринки в Одесі. Азаров знайшов собі кумира – Леніна. Тепер робить все, що той заповідав. Фінал цієї п'єси близько – Азаров одразу знайде, де прилягти.
Також у випуску:
Безробіття – не проблема.
Що не так з Шарієм?
Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 22 квітня 2020:
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