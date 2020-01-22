Вести.UA: Кива "отгреб" по полной. Нашествие волков в украинских судах
В выпуске программы "Вести.UA" за 22 января – на вопрос, кто самый сильный депутат в Раде, сразу на ум приходит олимпийский чемпион Жан Баланюк. Но есть и теневой кандитат – нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива, любитель драк. Сериальный президент Голобородько к судьям был неумолим и суров. Зато у Зеленского так пока не получается. Поэтому и судят украинцев настоящие волки в человеческом обличье.
Также в выпуске:
Европейские ценности бывшей городского головы Славянска Нели Штепы.
Смотрите программу "Вести.UA" за 22 января 2020:
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии