Вести.UA: Кива "отгреб" по полной. Нашествие волков в украинских судах

В выпуске программы "Вести.UA" за 22 января – на вопрос, кто самый сильный депутат в Раде, сразу на ум приходит олимпийский чемпион Жан Баланюк. Но есть и теневой кандитат – нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива, любитель драк. Сериальный президент Голобородько к судьям был неумолим и суров. Зато у Зеленского так пока не получается. Поэтому и судят украинцев настоящие волки в человеческом обличье.

Также в выпуске: Европейские ценности бывшей городского головы Славянска Нели Штепы. Смотрите программу "Вести.UA" за 22 января 2020: