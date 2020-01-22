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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
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      Вєсті.UA: Кива "відгріб" по повній. Нашестя вовків в українських судах

      Вєсті.UA 52 Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 22 січня – на питання, хто найсильніший депутат у Раді, одразу на думку спадає олімпійський чемпіон Жан Баланюк. Але є й тіньовий кандитат – нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива, любитель бійок. Серіальний президент Голобородько щодо суддів був невблаганним і суворим. Натомість у Зеленського так поки що не виходить. Тому й судять українців справжні вовки в людській подобі.

      Також у випуску:

      Європейські цінності колишньої міськголови Слов'янська Нелі Штепи. 

       

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Вєсті.UA Новини України Ілля Кива
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