Вєсті.UA: Кива "відгріб" по повній. Нашестя вовків в українських судах

У випуску програми "Вєсті.UA" за 22 січня – на питання, хто найсильніший депутат у Раді, одразу на думку спадає олімпійський чемпіон Жан Баланюк. Але є й тіньовий кандитат – нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива, любитель бійок. Серіальний президент Голобородько щодо суддів був невблаганним і суворим. Натомість у Зеленського так поки що не виходить. Тому й судять українців справжні вовки в людській подобі.

Також у випуску: Європейські цінності колишньої міськголови Слов'янська Нелі Штепи.