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      Вести.UA: Кива присоединился к тюльпаноциду. Гончарук-рекордсмен

      Вести.UA - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 4 марта – романтик Кива решил доказать, что цветы – это только положительные эмоции. Для этого "ОПЗЖоповец" дарил женщинам в Раде букеты. Рекордно молодой премьер Гончарук рекордно быстро покинул свой пост. Правительство также будут переформатировать. Спойлер: Аваков остается.

      Также в выпуске:

      Волшебное слово "Коломойский".

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Новое правительство Илья Кива Вести.UA
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