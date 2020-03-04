Вести.UA: Кива присоединился к тюльпаноциду. Гончарук-рекордсмен

В выпуске программы "Вести.UA" за 4 марта – романтик Кива решил доказать, что цветы – это только положительные эмоции. Для этого "ОПЗЖоповец" дарил женщинам в Раде букеты. Рекордно молодой премьер Гончарук рекордно быстро покинул свой пост. Правительство также будут переформатировать. Спойлер: Аваков остается.

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