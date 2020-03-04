Вести.UA: Кива присоединился к тюльпаноциду. Гончарук-рекордсмен
В выпуске программы "Вести.UA" за 4 марта – романтик Кива решил доказать, что цветы – это только положительные эмоции. Для этого "ОПЗЖоповец" дарил женщинам в Раде букеты. Рекордно молодой премьер Гончарук рекордно быстро покинул свой пост. Правительство также будут переформатировать. Спойлер: Аваков остается.
Также в выпуске:
Волшебное слово "Коломойский".
Лидерство в парламенте: детали в цифрах.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии