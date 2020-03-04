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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ ДЕНИС ШМИГАЛЬ
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      Вєсті.UA: Кива приєднався до тюльпаноциду. Гончарук-рекордсмен

      Вєсті.UA -

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 4 березня – романтик Кива вирішив довести, що квіти – це лише позитивні емоції. Для цього "ОПЗЖопівець" дарував жінкам в Раді букети. Рекордно молодий прем'єр Гончарук рекордно швидко залишив свою посаду. Уряд також переформатовуватимуть. Спойлер: Аваков залишається.

      Також у випуску:

      Чарівне слово "Коломойський".

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Новий уряд Ілля Кива Вєсті.UA
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