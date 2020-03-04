Вєсті.UA: Кива приєднався до тюльпаноциду. Гончарук-рекордсмен

У випуску програми "Вєсті.UA" за 4 березня – романтик Кива вирішив довести, що квіти – це лише позитивні емоції. Для цього "ОПЗЖопівець" дарував жінкам в Раді букети. Рекордно молодий прем'єр Гончарук рекордно швидко залишив свою посаду. Уряд також переформатовуватимуть. Спойлер: Аваков залишається.

Також у випуску: Чарівне слово "Коломойський". Лідерство у парламенті: деталі у цифрах.