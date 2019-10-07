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      Вести.UA: Кива засветился на порносайте. Кортеж Зеленского

      133 Читати новину українською
      Вести.UA
      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 7 октября – случай с Кивой в Раде ударил по его имиджу, но Илья Владимирович нос не вешал. Из этого вышла неплохая прибавка к депутатской зарплате, потому что видео залили на порносайт. Зеленский никак не может избавиться от кортежей, которые его раздражали в предыдущей власти. Но он и себе позволил дорогое удовольствие и прокатил Лукашенко по Житомиру.

      Также в выпуске:

      Пашинский жалуется на Портнова.

      Богдана могут закидать гневом все украинцы.

      Смотрите видео "Вести.UA" за 7 октября 2019 года:

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Илья Кива Владимир Зеленский Вести.UA
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