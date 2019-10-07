Вести.UA: Кива засветился на порносайте. Кортеж Зеленского
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 7 октября – случай с Кивой в Раде ударил по его имиджу, но Илья Владимирович нос не вешал. Из этого вышла неплохая прибавка к депутатской зарплате, потому что видео залили на порносайт. Зеленский никак не может избавиться от кортежей, которые его раздражали в предыдущей власти. Но он и себе позволил дорогое удовольствие и прокатил Лукашенко по Житомиру.
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Богдана могут закидать гневом все украинцы.
Смотрите видео "Вести.UA" за 7 октября 2019 года:
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