Вєсті.UA: Кива засвітився на порносайті. Кортеж Зеленського

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 7 жовтня – випадок з Кивою в Раді вдарив по його іміджу, але Ілля Володимирович носа не вішав. З цього вийшла непогана надбавка до депутатської зарплати, бо відео залили на порносайт. Зеленський ніяк не може позбутися кортежів, які його дратували у попередньої влади. Але він і собі дозволив дороге задоволення та прокатав Лукашенка по Житомиру.

Також у випуску: Пашинський скаржиться на Портнова. Богдана можуть закидати гнівом усі українці. Дивіться відео "Вєсті.UA" за 7 жовтня 2019 року: