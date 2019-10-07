Вєсті.UA: Кива засвітився на порносайті. Кортеж Зеленського
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 7 жовтня – випадок з Кивою в Раді вдарив по його іміджу, але Ілля Володимирович носа не вішав. З цього вийшла непогана надбавка до депутатської зарплати, бо відео залили на порносайт. Зеленський ніяк не може позбутися кортежів, які його дратували у попередньої влади. Але він і собі дозволив дороге задоволення та прокатав Лукашенка по Житомиру.
Також у випуску:
Пашинський скаржиться на Портнова.
Богдана можуть закидати гнівом усі українці.
Дивіться відео "Вєсті.UA" за 7 жовтня 2019 року:
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