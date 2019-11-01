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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Вести.UA: Кива завидует Яременко. "Слуги народа" плачут и смеются

      58 Читати новину українською
      Вести.UA
      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 1 ноября – "слуга народа" Богдан Яременко прямо во время заседания Рады договаривался об условиях встречи с девушкой с сайта знакомств. Кажется, Илья Кива ему завидует, потому что тот оказался более крутым Казановой. Депутат от "Слуги народа" Анна Скороход расплакалась на пленарном заседании из-за игнорирования ее правок.

      Также в выпуске:

      Михаил Добкин интересуется теориями из биологии и анатомии.

      Кто из депутатов прогулял больше всего заседаний.

      Смотрите полный выпуск программы за "Вести.UA" за 1 ноября 2019 года:

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Богдан Яременко Илья Кива Вести.UA
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