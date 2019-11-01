Вести.UA: Кива завидует Яременко. "Слуги народа" плачут и смеются
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 1 ноября – "слуга народа" Богдан Яременко прямо во время заседания Рады договаривался об условиях встречи с девушкой с сайта знакомств. Кажется, Илья Кива ему завидует, потому что тот оказался более крутым Казановой. Депутат от "Слуги народа" Анна Скороход расплакалась на пленарном заседании из-за игнорирования ее правок.
Также в выпуске:
Михаил Добкин интересуется теориями из биологии и анатомии.
Кто из депутатов прогулял больше всего заседаний.
Смотрите полный выпуск программы за "Вести.UA" за 1 ноября 2019 года:
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