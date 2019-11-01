Вєсті.UA: Кива заздрить Яременку. "Слуги народу" плачуть та сміються
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 1 листопада – "слуга народу" Богдан Яременко просто під час засідання Ради домовлявся про умови зустрічі з дівчиною із сайту знайомств. Здається, Ілля Кива йому заздрить, бо той виявився крутішим Казановою. Депутатка від "Слуги народу" Ганна Скороход розплакалася на пленарному засіданні через ігнорування її правок.
Також у випуску:
Михайло Добкін цікавиться теоріями з біології та анатомії.
Хто з депутатів прогуляв найбільше засідань.
Дивіться повний випуск програми за "Вєсті.UA" за 1 листопада 2019 року:
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